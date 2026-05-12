توسعة مدرسة العوامر في كفر البطيخ بدمياط إلى 22 فصلا

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، مدرسة العوامر للتعليم الأساسي بمركز كفر البطيخ، بعد الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير ورفع الكفاءة التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك ضمن جولته الافتتاحية لمشروعات العيد القومي للمحافظة. ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

واستمع محافظ دمياط إلى شرح تفصيلي حول مشروع التطوير، الذي شمل تنفيذ أعمال توسعة ورفع كفاءة بإضافة 12 فصلًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 22 فصلًا، على مساحة إجمالية بلغت 2764.12 مترًا مربعًا. كما تفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال والأنشطة التعليمية المختلفة داخل المدرسة.

وأكد محافظ دمياط أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة في إطار دعم رؤية الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، والعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيدًا بالجهود المبذولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب