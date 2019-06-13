الوفاق الليبية تبحث الوضع في البلاد مع سفراء 5 دول أوروبية

بحث وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا اليوم الأربعاء، الوضع في البلاد مع سفراء المانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بمقر بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الليبية في صفحتها على موقع فيسبوك.

وبحسب البيان "تم خلال الإجتماع مناقشة مستجدات الإعتداء الذي قام به مجرم الحرب خليفة حفتر على مدينة طرابلس، وما خلفه من أوضاع إنسانية صعبة، وفي هذا الإطار استفاض النقاش حول أوضاع المهاجرين والنازحين".

وأضاف البيان: "كما تمت مناقشة الحلول الممكنة من أجل إنهاء هذا الاعتداء، والخروج من المرحلة الحرجة لليبيا التي تسبب بها حفتر بعد أن كانت عملية الاستقرار في تطور مستمر".

وبخصوص عملية الحوار مع أعيان المنطقة الشرقية "جدد وزير الداخلية تعبيره عن موقف حكومة الوفاق الوطني بخصوص الترحيب بأي عملية حوار مباشرة مع ممثلي المنطقة الشرقية، ورفض الحوار مع حفتر بعد أن تبين أنه غير مستعد للحوار وأنه لايكترث إلا بمصالحه الشخصية"، بحسب البيان.

يشار إلى أن محيط طرابلس يشهد معارك منذ الرابع من شهر أبريل بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، وقوات حكومة الوفاق.