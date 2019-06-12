ارتفاع طلبيات الآلات في اليابان بنسبة 5% في أبريل

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن طلبيات الآلات الأساسية في البلاد ارتفعت بنسبة 2ر5% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.



وفاق هذا الرقم متوسط توقعات محللين استطلعت صحيفة "نيكي بينزس ديلي" آراءهم، بزيادة بنسبة 1%، كما يأتي في أعقاب ارتفاع بنسبة 8ر3% في مارس.



وذكر مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية للقطاع الخاص ، التي تستثني الفئات المتقلبة مثل المرافق والسفن ، ارتفعت إلى 7ر913 مليار ين (4ر8 مليار دولار).



وتعد هذه الإحصاءات مؤشرا على مستقبل إنفاق رأس المال.



ومع ذلك، فإن الطلب الخارجي، الذي يعد مؤشرا على مستقبل الصادرات، تراجع بنسبة 7ر24% على أساس شهري إلى 3ر808 مليار ين في نيسان/أبريل، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، بحسب المكتب.



وأفادت الحكومة يوم الاثنين بأن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 2ر2% في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا نموا للربع الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.