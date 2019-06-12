«ارتفاع أسعار الليمون» و«تسريب الامتحانات» يسيطران على نقاشات أولياء الأمور أمام لجان الهرم

تجمع العشرات من أولياء الأمور، صباح اليوم، أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة أم الأبطال بالهرم، في انتظار انتهاء أبنائهم من أداء امتحان اللغة الإنجليزية، في ثالث أيام ماراثون الثانوية العامة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، لإجراء عمليات التفتيش، والإطمئنان على دخول الطلاب باللجان المحددة، وعدم تأخر بدء الامتحان.

وتركزت نقاشات أولياء الأمور على ارتفاع أسعار الليمون، الذي شهدته الأسواق خلال الأيام الماضية، فضلا عن الحديث عن صفحات الغش الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعملية تسريب الامتحان المتكررة عقب دخول الطلاب للجان الامتحانات.

وحرص آخرون على قراءة القرآن الكريم والدعاء لذويهم في مشهد متكرر، مفترشين محيط اللجنة، فيما طالع آخرون الصحف الورقية الصادرة صباح اليوم لمعرفة المستجدات بشأن المواد التي أداها الطلاب خلال اليومين الماضيين.