الأمم المتحدة: 4% زيادة فى صادرات السياحة حول العالم

1.7 تريليون جنيه إيرادات خلال 2018.. والصين تتصدر الأسواق الأكثر إنفاقا

سجلت الصادرات الناتجة عن السياحة الدولية 1.7 تريليون دولار فى عام 2018، بزيادة 4٪ مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة السياحة العالمية (UNWTO).

وللعام السابع على التوالى، نمت صادرات السياحة بشكل أسرع من صادرات البضائع (+3٪)، مما يعكس الطلب القوى على السفر الدولى فى بيئة اقتصادية قوية بشكل عام.

وقال التقرير إن النمو القوى فى السفر للخارج من العديد من أسواق المصادر فى جميع أنحاء العالم، أدى إلى زيادة إيرادات السياحة الدولية لتصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكى، بما يمثل 29٪ من صادرات الخدمات العالمية و7٪ من إجمالى الصادرات من السلع والخدمات.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكشفيلى: إن الاقتصادات الناشئة والمتقدمة حول العالم تستفيد من ارتفاع دخل السياحة، مضيفا أن «إيرادات السياحة الدولية تترجم إلى وظائف وريادة أعمال ووضع أفضل للناس والاقتصادات المحلية، مع تقليل العجز التجارى فى العديد من البلدان».

ويشتمل إجمالى الصادرات من السياحة الدولية على 1448 مليار دولار من إيرادات السياحة الدولية (إنفاق الزوار فى وجهات) و256 مليار دولار فى خدمات نقل الركاب الدولية.

وتشكل السياحة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبى وأداة رئيسية لتنويع الصادرات للعديد من الوجهات.

وزادت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 4٪ (مع تعديل تقلبات أسعار الصرف والتضخم) لتصل إلى 1448 مليار دولار فى 2018، أى نحو 100 مليار دولار أكثر من العام السابق.

وحسب المناطق، احتلت آسيا والمحيط الهادئ الصدارة بنمو 7٪ فى إيرادات السياحة الدولية، تليها أوروبا بزيادة 5٪، ثم الشرق الأوسط 3٪، بينما سجلت إفريقيا زيادة 1٪.

واستحوذت الصين، المنفق الأكبر فى العالم على 277 مليار دولار أمريكى من نفقات السياحة الدولية فى 2018، بزيادة 5٪ مقارنة بالعام السابق، فى حين أنفقت الولايات المتحدة 7٪، لتصل إلى 144 مليار دولار.

ومن بين الأسواق العشرة الأولى فى العالم، سجلت كل من فرنسا والاتحاد الروسى نموا بنسبة 11٪ فى الإنفاق الخارجى فى 2018، بينما شهدت أستراليا زيادة 10٪.

وارتفع الإنفاق الدولى من المملكة المتحدة بنسبة 3٪ فى عام 2018، و4٪ من إيطاليا، فى حين سجلت كل من ألمانيا وجمهورية كوريا نتائج ثابتة إلى حد ما، علاوة على ذلك، تتمتع إسبانيا بإنفاق أعلى بنسبة 12٪ على السياحة الدولية فى عام 2018.