مجلس النواب الأمريكي يصوت للسماح بمقاضاة بار وماكجان لتحديهما مذكرات استدعاء

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لصالح السماح للجانه بالتوجه إلى المحاكم لفرض مذكرات الاستدعاء على إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن هذه الخطوة جاءت قبل سعى المجلس إلى إجبار وزير العدل وليام بار والمحامي السابق للبيت الأبيض لتقديم وثائق والإدلاء بشهادات تتعلق بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



وجاء التصويت بواقع 229 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 191 صوتا.



ويسمح هذا الإجراء للجان مجلس النواب ببدء دعاوى مدنية في محاكم اتحادية بعد موافقة لجنة تضم خمسة أعضاء من قيادات مجلس النواب بدلا من المجلس بأكمله.



إلا أن هذه الخطوة لم تصل إلى حد اتهام بار وماكجان بازدراء الكونجرس.



وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب "لا أحد فوق القانون، وستتم محاسبة كل شخص، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة".