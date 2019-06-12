جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من ذراع التحكم لأجهزة البلاي ستيشن

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من ذراع التحكم لأجهزة البلاى ستيشن غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات المغادرة لمدينة بورسعيد من منفذ الشاحنات الجمركي، تم الاشتباه في سائق سيارة، وبتفتيش السيارة تبين وجود 80 كرتونة بها 20 ذراعا للتحكم بأجهزة البلاي ستيشن غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف المصدر أن القيمة الجمركية بلغت 40 ألفا و475 جنيها، مشيرا إلى أن جمال عبدالعليم نصار مدير عام منافذ بورسعيد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على السيارة والمضبوطات.