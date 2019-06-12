وزير الإعلام اليمني: الهجوم على مطار أبها يثبت خطورة المشروع الإيراني في اليمن

أدان معمر الارياني، وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مساء اليوم الأربعاء، استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن الارياني قوله: "إن الهجوم الصاروخي على مطار أبها "والذي تم تنفيذه بإشراف خبراء إيرانيين يؤكد خطورة المشروع الإيراني في اليمن ومساعية لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لتتفيذ أجندة إيران التخريبية، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وممرات التجارة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف"أن الهجوم على مطار أبها يمثل تصعيداً خطيرا،ً ويشير إلى مستوى الدعم الإيراني للمليشيا الانقلابية واتخاذها كأداة لتنفيذ اجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها".

وأوضح الارياني" أن الاستهداف لمطار أبها بصاروخ كروز يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد المليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، وانتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحد سافر لدعوات وجهود التهدئة دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

ووصف وزير الاعلام اليمني هذا الهجوم بالـ "الارهابي" ودعا إلى إدراك خطورة مساعي نظام إيران وأدواته المتمثلة في المليشيا الحوثية.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه تم استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز، مشيرة إلى توقف الملاحة الجوية في المطار إثر ذلك.

وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن 26 مدنيا، بينهم ثلاث نساء وطفلان، أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مشيرا إلى وقوع أضرار مادية بصالة المطار.

ووصف التحالف إعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه "يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حر