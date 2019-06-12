قوات الأمن الأفغانية تقتل 13 من عناصر طالبان في إقليمي هلمند وأوروزجان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت قوات الأمن الأفغانية، عمليات عسكرية في إقليمي هلمند وأوروزجان أسفرت عن مقتل 13 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

وقالت مصادر عسكرية أفغانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء - إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 8 من عناصر طالبان في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان، ودمرت كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بدائية الصنع، كما شنت قوات الأمن غارات جوية في منطقة مرجة في هلمند وقتلت 5 من مسلحي الحركة.

ولم تعلق الجماعات الحكومية المناهضة للحكومة على العمليات التي شنتها القوات الأفغانية حتى الآن.

ويعد هلمند وأوروزجان من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان.