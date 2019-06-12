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قوات الأمن الأفغانية تقتل 13 من عناصر طالبان في إقليمي هلمند وأوروزجان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 10:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 10:38 ص

نفذت قوات الأمن الأفغانية، عمليات عسكرية في إقليمي هلمند وأوروزجان أسفرت عن مقتل 13 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

وقالت مصادر عسكرية أفغانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء - إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 8 من عناصر طالبان في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان، ودمرت كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بدائية الصنع، كما شنت قوات الأمن غارات جوية في منطقة مرجة في هلمند وقتلت 5 من مسلحي الحركة.

ولم تعلق الجماعات الحكومية المناهضة للحكومة على العمليات التي شنتها القوات الأفغانية حتى الآن.

ويعد هلمند وأوروزجان من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان.

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