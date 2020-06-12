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وفاة مدرب عراقي متأثرا بفيروس كورونا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 7:26 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 7:27 م

توفي اليوم الجمعة المدرب العراقي علي هادي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وكشفت تقارير عراقية عن وفاة المدرب المخضرم بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا.

وأشار موقع أخبار العراق، إلى أن الحالة الصحية للمدرب تدهورت أمس الخميس، بعدما أصيب بضيق في التنفس ثم توفي عصر اليوم الجمعة.

وأضاف الموقع إلى أن المدرب علي هادي كان قد أجرى الفحوصات الطبية مطلع الأسبوع الماضي، وتأكدت إصابته بكورونا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا تسبب في إصابة 7 رياضيين في العراق ويعد علي الهادي أول متوفي رياضي عراقي بسبب كورونا.

وتولى علي الهادي تدريب العديد من الأندية العراقية، مثل كربلاء، والكهرباء، والطلبة، وزاخو.

 

 


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