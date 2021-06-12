الزمالك يهزم الجزيرة ويتأهل لنهائي دوري سوبر السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، إلى نهائي دوري سوبر السلة بعد الفوز على الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني، بنتيجة 87-81، ضمن منافسات الجولة الثالثة من سلسلة “البلاي أوف” بنصف نهائي دوري سوبرالسلة.
وحسم الزمالك التأهل إلى نهائي السوبر بعد الفوز بثلاثة ماتشات من أصل خمسة في سلسلة الأفضل من خمسة ، ليصطدم بفريق الاتحادالسكندري في النهائي والذي فاز على النادي الأهلي في نصف النهائي.
وفاز الزمالك في المباراتين الأولى والثانية بنتيجة 85 – 83، و73 – 71 على التوالي.
ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام البلاي أوف، حيث يتواجه الفريقان في 5 لقاءات إن حسم أحدهما المبارايات الثلاثة الأولى يتوج باللقبمباشرة، وفي حالة تعادلهما بنتيجة 2 – 2 تقام مباراة فاصلة بينهما.
وكان الزمالك قد حسم تأهله إلى نصف النهائي عقب فوزه على نظيره المصرية للإتصالات بنتيجة 3 – 1 في ربع النهائي، فيما تأهل الجزيرة عقبفوزه على نظيره سموحة بنتيجة 3 – 0.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة استخدام تقنية الفيديو ”Instant replay system” في المراحلالأخيرة من بطولة دوري السوبر.
وأشرفت لجنة التحكيم برئاسة أحمد الفلكي على تجهيز صالة برج العرب بالاسكندرية لاستقبال تقنية الفيديو IRS خلال مران المنتخب الأولللسيدات بقيادة إيهاب الألفي.
وقرر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تأجيل مباريات الزمالك في الدور قبل النهائي من منافسات دوري السوبر للرجالبسبب مشاركة الفريق الأبيض في بطولة إفريقيا والتي حصد لقبها على حساب اتحاد المنستير التونسي.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 3 – 1.