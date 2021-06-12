الزمالك يهزم الجزيرة ويتأهل لنهائي دوري سوبر السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، إلى نهائي دوري سوبر السلة بعد الفوز على الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني، بنتيجة 87-81، ضمن منافسات الجولة الثالثة من سلسلة “البلاي أوف” بنصف نهائي دوري سوبرالسلة.

وحسم الزمالك التأهل إلى نهائي السوبر بعد الفوز بثلاثة ماتشات من أصل خمسة في سلسلة الأفضل من خمسة ، ليصطدم بفريق الاتحادالسكندري في النهائي والذي فاز على النادي الأهلي في نصف النهائي.

وفاز الزمالك في المباراتين الأولى والثانية بنتيجة 85 – 83، و73 – 71 على التوالي.

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام البلاي أوف، حيث يتواجه الفريقان في 5 لقاءات إن حسم أحدهما المبارايات الثلاثة الأولى يتوج باللقبمباشرة، وفي حالة تعادلهما بنتيجة 2 – 2 تقام مباراة فاصلة بينهما.

وكان الزمالك قد حسم تأهله إلى نصف النهائي عقب فوزه على نظيره المصرية للإتصالات بنتيجة 3 – 1 في ربع النهائي، فيما تأهل الجزيرة عقبفوزه على نظيره سموحة بنتيجة 3 – 0.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة استخدام تقنية الفيديو ”Instant replay system” في المراحلالأخيرة من بطولة دوري السوبر.

وأشرفت لجنة التحكيم برئاسة أحمد الفلكي على تجهيز صالة برج العرب بالاسكندرية لاستقبال تقنية الفيديو IRS خلال مران المنتخب الأولللسيدات بقيادة إيهاب الألفي.

وقرر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تأجيل مباريات الزمالك في الدور قبل النهائي من منافسات دوري السوبر للرجالبسبب مشاركة الفريق الأبيض في بطولة إفريقيا والتي حصد لقبها على حساب اتحاد المنستير التونسي.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 3 – 1.