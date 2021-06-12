السعودية تطلق خدمة إلكترونية لتمديد صلاحية التأشيرات التي لم يستفاد منها

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم، في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت - أن هذه الخدمة مخصصة للزوار من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 2 فبراير 2021، في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.



وأشارت إلى أن الخدمة ستتم من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 31 يوليو 2021، وأنه يمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة.



وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في 2 فبراير الماضي، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة، وهي (الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، وإيطالية، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان).