 عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث مع مراعاة التباعد الاجتماعي - بوابة الشروق
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عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث مع مراعاة التباعد الاجتماعي

أ ش أ
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 4:00 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 4:00 م
بدأت فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، بعرض "القوات الملونة" في قلعة ويندسور مع مراعاة الجنود المشاركين الحفاظ على مسافة بينهم ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن الاحتفالية ستسمح لرجال الحراسة بإظهار مهاراتهم في المسيرات العسكرية بينما يحافظون على مسافة مترين بين كل منهم.. موضحة أن تلك الفعالية تستبدل الاحتفال التقليدي الذي يتم إقامته عادة في قصر باكينجهام بوسط لندن، والتي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن تاريخ الميلاد الفعلي للملكة إليزابيث هو 21 أبريل، لكن يتم الاحتفال بعيد ميلادها مرة أخرى في أحد العطلات الأسبوعية خلال شهر يونيو، وهو تقليد بريطاني ملكي قديم يعود إلى القرن الـ18.

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