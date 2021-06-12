الشرطة الألمانية تفض حفلا شارك فيه ألف شخص

فضت الشرطة الألمانية حفلا أقيم في الهواء الطلق بمدينة كولونيا، وشارك فيه نحو ألف شخص ليلة الجمعة/السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم السبت، إن شرطيين وموظفا من هيئة النظام العام أصيبوا بعدما تم إلقاء زجاجات على الشرطة، إلا أن الثلاثة بحالة جيدة.

وبحسب البيانات، تلقت الشرطة في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء طلبا بالمساعدة من السلطات المحلية من أجل فض الحفل، ووصلت الشرطة إلى مكان الحفل بقوات كبيرة، حيث صادرت منصتين لتنسيق الأغاني.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "كان منسقو الأغاني قد فروا بالفعل"، مضيفا أنه تم تحرير بلاغات ضد المخالفين.