 إخماد قمائن طوب بالزينية في الأقصر بعد شكاوى المواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إخماد قمائن طوب بالزينية في الأقصر بعد شكاوى المواطنين

محمد راشد
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 6:35 ص

قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت عدة بلاغات من مواطنين لتضررهم من وجود دخان كثيف منبعث من قمائن طوب بالمدينة.

وأضاف الهواري أنه بناءًا على هذه البلاغات جرى التنسيق فورا بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مركز الزينية ومركز شرطة طيبة، وبمشاركة رئيس نقطة الزينية والحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والتعامل فورًا مع القمائن بإخمادها.

وتم تحرير محاضر مخالفة طبقًا لأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بمركز شرطة طيبة ضد المخالفين.

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