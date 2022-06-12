وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال تحسين سلالات الثروة الحيوانية

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال تحسين السلالات الثروة الحيوانية بين الوزارة، والبنك الزراعي المصري، وإحدى الشركات.

وعقب التوقيع، قال وزير الزراعة إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحسين سلالات الماشية، بما يسهم في زيادة الثروة الحيوانية والألبان وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير العملة الأجنبية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن البروتوكول يستهدف توزيع رؤس ماشية عالية الإنتاجية ثنائية الغرض على صغار المزارعين بقروض ميسرة، ويتم السداد من عائد الإنتاج والبروتوكول يعتبر نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهاز المصرفي لخدمة صغار المربين.

ووجه الوزير، الجهات المعنية في وزارة الري بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والرعاية البيطرية مجانا للمستفيدين من المبادرة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، حيث وجه بتخصيص عشرة مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة، مضيفا أن الوزارة حرصت على إعادة تفعيل دور المربي الصغير مع تأهيله فنيا وعلميا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق، أن توقيع بروتوكول التعاون هدفه توفير رؤوس أبقار من السلالات المحسنة وراثيا، ما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تعكس حرصه على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المادي لصغار المربين والأسر الريفية، من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها.

وقال إن البنك يوفر التمويل اللازم للمستفيدين من هذا البروتوكول بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأضاف أن هذا البروتوكول يأتي أيضا في إطار دور البنك الزراعي للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري سامي عبد الصادق، أن البنك سيعمل من خلال هذا البروتوكول على توفير فتح اعتمادات مستندية للشركة الموقعة على البروتوكول لاستيراد رؤوس الأبقار المحسنة من الخارج مباشرة بالأنواع والمواصفات المحددة من قبل وزارة الزراعة، كما سيوفر البنك تمويلا للشركة لإنشاء محجر بيطري على مساحة 10 أفدنة، وفقا للضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.

وأضاف أن البنك سيتلقى طلبات التمويل من صغار المربين لإتاحة التمويل اللازم لهم لشراء الرؤوس و التغذية، وأيضا أجهزة حلب الأبقار بفائدة 5% للتيسير عليهم وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.