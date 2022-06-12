تعرف على القائمة النهائية لمنتخب مصر ببطولة إفريقيا للسلاح

أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن اسماء القائمة النهائية المشاركة ببطولة إفريقيا للرجال والسيدات، والتي تقام داخل الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدنية كازابلانكا المغربية في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.

الجهاز الفني والإداري: وتضم البعثة كل من أعضاء مجلس الإدارة خالد كابش وميرفت حسنين رؤساء البعثة، ومحمد إسماعيل وغادة عاطف تأهيل بدني وإصابات ملاعب، وأيمن غنيم إداري البعثة، والحكمان أحمد عمرو ومصطفى المعتز، سيد سامي مدير فني منتخب سلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مدير فني منتخب سلاح السيف، ومدربين الأسلحة المختلفة خالد بوهديمة ومصطفى نهاد ومؤمن مجدي وحسام طلعت.

قائمة اللاعبين واللاعبات

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة رجال كلا من: "محمد السيد، أحمد السيد، محمد ياسين، أحمد السكري"، أما سيدات: "ناردين إيهاب، آية شريف، شرويت جابر، منةالله هاني".

كما جاءت قائمة منتخب سلاح الشيش رجال وسيدات كالتالي، أولاً قائمة الرجال:" علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد عصام، محمد حسن"، ثانيًا السيدات:" يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير، مريم الزهيري"، بقيادة مصطفى نهاد ومؤمن مجدي مدربين المنتخب.

وأخيرًا ضمت قائمة سلاح السيف رجال وسيدات كل من: "محمد عامر، زياد السيسي، أدهم معتز، مدحت معتز، ندي حافظ، سارة شومان، مريم الدغيدي، زينة اشرف"، ويقود المنتخب فنيا حسام طلعت مدرب وشريف البكري المدير الفني للمنتخب.

الجدير بالذكر أن مصر هي حاملة اللقب النسخة الأخيرة ببطولة إفريقيا والتي اقيمت عام 2019, وذلك برصيد 6 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.