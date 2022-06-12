اتحاد الكرة: إيهاب جلال مستمر في منصبه حتى لو خسر من كوريا

أكد حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بقاء إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، نافيًا أي حديث عن قرار من الجبلاية بإقالة المدير الفني للفراعنة، عقب تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد.

وقال حلمي مشهور في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الفضائية المصرية الأولى: «إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي ونتمنى له التوفيق، ولم تتم إقالته. ليس من المعقول أن نقيل المدير الفني بسبب مباراة، وحتى إذا خسر مباراة كوريا المقبلة سيستمر».

وأضاف: «جمال علام يقصد أن حازم إمام ومحمد بركات يدرسان السير الذاتية بشأن اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي والمدير الفني للاتحاد فقط».

وتابع: «إيهاب جلال قيمة كبيرة ومن الوارد أن يغيب عنه التوفيق في مباراة، اتحاد الكرة منتخب من جمعية عمومية، وهو خادم أمين لها».

وأوضح: «علاقتنا بالمدرب السابق للمنتخب كارلوس كيروش جيدة، ونتواصل معه باستمرار، وهو يقدم الشكر للاتحاد المصري، فهو مدير فني جيد، لكن المنتخب لديه إيهاب جلال الآن».

كما تطرق حلمي مشهور للتعليق على على تصريحات محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، الذي صرح في مؤتمر صحفي أمس السبت بأن اتحاد كرة القدم أخفى خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص باختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مشهور: «لم نخف خطاب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن الوارد أن يكون قد حدث خطأ ما».

وواصل: «مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري داعم وخادم لكل أندية مصر، فالمجلس منتخب عن طريق الأندية».

وأتم: «لو استدعى الأمر تعيين خبير أجنبي للجنة الحكام، سنفعل بكل تأكيد، لأننا نسعى لتطوير الكرة المصرية».