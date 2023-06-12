وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، خلال لقائهما الذي عقد في الرياض، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان التقى، اليوم الإثنين، مع المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.



وأضافت "واس" أن الجانبين السعودي والسوري بحثا خلال اللقاء " مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".



ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له أمس إلى الرياض تلبية لدعوة من بن فرحان.



ويشارك المقداد في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله أمس الأحد على مستوى الخبراء.



وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قد ذكرت في تغريدة لها على "تويتر" اليوم الإثنين أوردتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن "الوزير المقداد والوفد المرافق له زاروا مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصة لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن".