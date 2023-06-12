مانشستر سيتي واتحاد جدة وأستون فيلا يقدمون التهاني للأهلي على تتويجه بدوري الأبطال

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حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إثر تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتعادل الأهلي مع الوداد 1 / 1 مساء الأحد في إياب الدور النهائي بعد أن فاز ذهابا 2 / 1 في القاهرة ليفوز بنتيجة إجمالية 3 / 2 ويتوج باللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه معززا بذلك رقمه القياسي في البطولة.

وذكر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :" تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا... نراكم في المملكة العربية السعودية".

ولحق الأهلي بقائمة المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 المقررة في السعودية في ديسمبر المقبل.

كذلك حرص اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، والمتأهل إلى مونديال الأندية كممثل للدولة المستضيفة، على تهنئة الأهلي باللقب الأفريقي.

وذكر نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على تويتر :"تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 ... نراكم قريبا في كأس العالم للأندية".

وكان أستون فيلا الإنجليزي أيضا من أوائل الأندية التي قدمت التهنئة للأهلي، حيث ذكر عبر تويتر :"تهانينا لعملاق أفريقيا نادي القرن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه".