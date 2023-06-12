رفض النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "رأيي الشخصي رفض الموازنة".

وكان عبدالعليم، قد بدأ كلمته قائلًا: "الواحد محتار يهاجم وزير وزير ولا الحكومة بالكامل، في وزراء على رأسهم ريشة، ووزراء في المجلس يتشد عليهم كل مرة، ده مش شغل رقابة برلمانية".

وأضاف، "الحكومة تقدم موازنة 50% منها ديون، يعني مصر الكبيرة بمواردها فيها كام مليون خريج جامعة حاصل على دكتوراه وماجستير، مصر فيها كام مصنع من قبل 52 وبعد 52، والحكومة بتفرط في البلد"، وتابع "الحكومة بتبيع البلد وبتبيع مصانع مصر، ترهن البلد للخارج بالقروض !!".

واستطرد داود: "مصر أصبحت زبون سهل لبلاد الدين"، منتقدًا الاستمرار في الحصول على القروض، كما هاجم هيئة الشراء الموحد واتهمها بوقف صرف الدعامات والمفاصل.

ومن جهته، قال النائب عاطف ناصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن موازنة 2023-2024 صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واعتبرها "موازنة حرب".

وأضاف: "الدولة تتحمل أعباء كبيرة، منها نسبة الدعم، والحماية الاجتماعية تزيد، والدولة تحاول حماية المواطن في ظل التضخم في العالم كله".

وتحفظ ناصر على كلمة داود "الدولة تبيع"، وطالب شطبها من المضبطة، وقال: "دي استثمارات موجودة في كل العالم، معظم الأندية العالمية مباعة لمستثمر إماراتي أو قطري هل شرعي في العالم وعندنا يبقى بيع وخيانة؟، الاقتصاد مفتوح للناس كلها، المستثمر يزود عمالة يرفع أسهم الشركات والمنافسة العاملية تزيد".