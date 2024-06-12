واشنطن: سنعمل مع مصر وقطر لسد فجوات مقترح وقف إطلاق النار في غزة

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستعمل مع مصر وقطر لتضييق الفجوات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقال سوليفان، في تصريحات نقلها موقع "العربية"، إن العديد من التعديلات التي اقترحتها حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار طفيفة وبعضها من اتفاقات سابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حركة حماس اقترحت تعديلات على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بلينكن ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، نقلته قناة "الجزيرة".

ووصل الوزير الأمريكي إلى قطر قادما من الأردن، وهي محطته الأخيرة في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت أيضا مصر وإسرائيل.

وأوضح بلينكن أن التعديلات التي اقترحتها حماس "بعضها قابل للتطبيق".

وأضاف أن بلاده "ستواصل العمل مع الوسطاء لسد الفجوات" في سبيل التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل، لتحقيق وقف تام لإطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن "أسرع الطرق وأنجعها لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو التوصل لإطلاق النار في غزة".

وتابع: "لا نريد أن نرى تغييرات أساسية على الصفقة المطروحة ولكننا نريد جسر الهوة بين الطرفين".

وأردف: "سنرى إن كان بالإمكان جسر الهوة بين أطراف الصراع وعلى حماس أن تقرر"، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة القطرية.