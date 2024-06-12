الصحة العالمية: السلام أفضل دواء في غزة والضفة الغربية

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن "السلام هو أفضل دواء" لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بثه حساب المنظمة على "إكس"، رحب جيبريسوس بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف "كامل وفوري" لإطلاق النار في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكيا يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى "التطبيق الكامل" لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، الذي كشف عنه الرئيس جو بايدن، نهاية مايو الماضي.

وحث جيبريسوس جميع الأطراف على "اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور، ووضع حد دائم لمعاناة الملايين من الناس".

ولفت إلى توثيق المنظمة "32 وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة".

وأضاف: "منذ 7 أكتوبر، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة".