وجهت سفينة نداء استغاثة بعد إصابتها، اليوم الأربعاء، إثر تعرّضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، حسبما أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري.

وقالت شركة إمبري، إنّ السفينة أُصيبت على بعد حوالى 68 ميلاً بحرياً (حوالى 126 كيلومتراً) جنوب غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

واعتبرت الشركة في بيان، أنّ السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية بأن زورقًا صغيرًا اصطدم بمؤخرة السفينة، ذاكرا أن الزروق أبيض اللون وطوله بين 5 و7 أمتار.

وأوضح أن ربان السفينة أبلغ عن تسرب المياه إليها وأنها ليست تحت قيادة الطاقم، وأنه أفاد بأنها أصيبت للمرة الثانية بقذيفة مجهولة محمولة جوا، قائلا إن السلطات العسكرية تقدم لها المساعدة.

ولم تعلن أيّ جهة مسئوليتها عن الهجوم على الفور، غير أنّه يأتي في سياق من الهجمات المتكرّرة التي ينفّذها الحوثيون منذ نوفمبر الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.