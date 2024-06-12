رئيس لجنة السياحة الدينية: 1298 شركة أنهت استعداداتها لتصعيد الحجاج إلى عرفات

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن حوالي 1298 شركة من الشركات المنفذة للحج هذا العام أنهت استعداداتها لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، بدءًا من عصر يوم الجمعة المقبل للوقوف بصعيد عرفات وتأدية الركن الأعظم للحج.

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على أن كافة الأتوبيسات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات، وعددها يقترب من 600 سيارة، تشمل أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة، وسيارات دفع رباعي.

كما أوضح أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات على دراية بكافة الطرق تحسبًا للزحام، وتم إمداد الأتوبيسات بمجموعة من الأدلاء للوصول إلى المحميات بأسرع وأسهل الطرق.

وأشار أحمد إبراهيم في تصريحات صحفية إلى أن لجانًا مشتركة من الوزارة والجهاز الإداري بالغرفة برئاسة أسامة عمارة، مدير عام الإدارة، متمركزة حاليًا بالمخيمات، منعًا لوجود أي تقصير في الخدمات أو أخطاء في التنفيذ، تلافيا لأي مشاكل تعكر صفو الحجاج والأجواء الإيمانية بالمشاعر المقدسة.

وأوضح أن كافة المخيمات التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، وتتوافر بها أجهزة تكييف، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم ثلاث وجبات طعام يومية للحجاج (فطار، غداء، عشاء) خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات، بالإضافة إلى المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة اطمأنت إلى التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار، وتضمنت كل ما يضمن راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال رحلة الحج. وأشار إلى تميز مستوى سكن السياحة بفنادق تقع بالقرب من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة، وتشمل كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري، وتقديم وجبات طوال الرحلة، بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم، مشددًا على أن تلك الخدمات المتميزة سوف تستمر مع الحجاج بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات إلى اهتمام البعثة بالحج البري، الذي تم هذا العام من خلال حوالي 150 أتوبيسًا أقلت الحجاج من مصر إلى الأراضي المقدسة، وسوف تصاحبهم طوال تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإلى المشاعر المقدسة.

وأوضح أن هناك لجنة رئيسية للبعثة في منطقة العزيزية للتواجد بين حجاج البري والاقتصادي لحل أي مشاكل تواجههم في الحال.