في أكبر وأوسع هجوم منذ 8 أكتوبر، نفذ حزب الله اللبناني، منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.
وقال حزب الله عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصره استهدفوا الساعة 09:30 من صباح اليوم، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأشار إلى أن عناصره استهدفوا الساعة 09:30 (بالتوقيت المحلي)، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
ولفت إلى أن عناصره استهدفوا كذلك مصنع «بلاسان» للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش الاحتلال في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة.
وذكر أن عناصره قصفوا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مشيرًا إلى قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في «عميعاد» بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وأفاد بأن عناصره استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.
وأوضح أن عناصره استهدفوا الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وصرح بأن عناصره استهدفوا الساعة 10:35 موقعي راميا والراهب بالقذائف المدفعية، لافتًا إلى أنهم استهدفوا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.