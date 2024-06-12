ماكرون يدعو إلى تعاون جميع القوى غير المتطرفة لتشكيل حكومة المستقبل في فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، التيار الرئيسي للمحافظين، والديمقراطيين الاشتراكيين والخضر إلى التعاون مع تيار الوسط الذي يمثله من أجل تشكيل حكومة في المستقبل، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال ماكرون إنه مستعد للتعاون مع كل الذين لا يشاركون في تحالفات متطرفة سواء من اليسار أو اليمين. وأضاف: "أن ما أدعو إليه بتضرع وتصميم كبيرين هو إعادة تأسيس للحياة السياسية."

وتابع ماكرون أنه على قناعة بأن الديمقراطيين الاشتراكيين والراديكاليين وأنصار البيئة، والديمقراطيين المسيحيين، والديجوليين والعديد من المواطنين والسياسيين الفرنسيين بالمعنى الأوسع، الذين لم يتورطوا في التطرف والذين أيدوا توجهات واضحة محددة، يمكنهم العمل معا لإقامة مشروع حكم جديد.

ووجه ماكرون تحذيرا من مخاطر اليسار المتطرف واليمين المتطرف. وتوقع أن هذه الكتل المتطرفة ليست موحدة حول أي مسائل تتعلق بالمستقبل ولن تكون قادرة على تشكيل أغلبية حاكمة.

وقال ماكرون: "لدى اعتقاد جازم أن القوى السياسية التي تشكل الأغلبية الرئاسية اليوم هي وحدها القادرة على طرح مشروع متماسك وواقعي وموجه نحو المستقبل للحكم."

وكان ماكرون، وفي رد فعل على هزيمة الكتل الليبرالية والأداء القوي للقوميين اليمينيين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت يوم الأحد، قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) على مرحلتين في 30 يونيو و 7 يوليو.