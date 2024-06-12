محاكم طالبان تدين ثلاثة متهمين بممارسة اللواط والفساد الأخلاقي

عاقبت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان ثلاثة متهمين بشكل منفصل في مقاطعتين أفغانيتين بزعم ارتكابهم اللواط وممارسة الفساد الأخلاقي.

وقضت المحكمة بسجن أحد المتهمين، بعد إدانته، في منطقة زورمات بولاية بكتيا لمدة عام والجلد 36 جلدة لممارسته الفساد الأخلاقي. ولم يتم الكشف عن الطبيعة المحددة للجريمة.

وتمت معاقبة المتهمين الاثنين الآخرين، بعد إدانتهما، علنا في منطقة بلخاب في ولاية سربل بتهمة ممارسة اللواط. وحكم على أحدهما بالسجن لمدة عام والجلد 21 جلدة، فيما تم معاقبة الآخر بالسجن لمدة ستة أشهر والجلد 31 جلدة.

وقالت المحكمة العليا إنه في حدث منفصل في مقاطعة باكتيكا، تم حل قضية قتل في منطقة ماتا خان من خلال وساطة من جانب مسئولين محليين وشيوخ قبائل وعلماء الدين، أدت إلى عفو عائلة الضحية عن القاتل.

ويُذكر أن طالبان أعادت بعد عودتها إلى السلطة في أفغانستان تطبيق العقوبات البدنية، بما في ذلك الإعدام والجلد، على جرائم مثل القتل والسرقة والزنا.

وانتقدت الأمم المتحدة حركة طالبان لتطبيقها العقاب البدني، بدعوى أنه ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ودعت إلى وضع حد لهذه الممارسة.

ورفضت سلطات طالبان هذا الانتقاد بدعوى أن هذا النوع من العقاب يتفق مع القانون المطبق في البلاد وأنه ضروري لضمان أمن وسلامة المواطنين.