ستولتنبرج: المجر لن تشارك في أي مهمة للناتو لدعم أوكرانيا

أعلن ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء أن المجر لن تشارك في أي مهمة للناتو لدعم أوكرانيا، ليهدئ المخاوف بشأن اعتراض بودابست على المهمة.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان" لن يشارك أي فرد مجري في هذه الأنشطة، كما لن يتم استخدام أي أموال مجرية لدعمها".

ويريد الناتو تدشين مهمة لتنسيق توصيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

كما يريد الحلف إطلاق صندوق دعم طويل المدى لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

ويشار إلى أنه كانت هناك مخاوف من أن تعرقل حكومة أوربان الخطة، حيث تسعى المجر للتوصل لوقف إطلاق نار، كما تريد أن تدخل أوكرانيا في مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال ستولتنبرج مشيرا إلى أوربان إنه مع ذلك" رئيس الوزراء أكد لي أن المجر لن تعارض هذه الجهود، مما يتيح للحلفاء الآخرين المضي قدما".

وتمثل مهمة الناتو إجراء احترازيا في حال عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئاسة أمريكا في يناير 2025.

وقد أثارت تصريحات ترامب شكوكا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم أوكرانيا تحت قيادته.