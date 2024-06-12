أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 521 ألفا و830 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 521 ألفا و830 جنديا، بينهم 980 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7911 دبابة، منها 9 دبابات أمس الثلاثاء، و15187 مركبة قتالية مدرعة و13736 نظام مدفعية و1099 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و844 من أنظمة الدفاع الجوي و2280 صاروخ كروز.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11042 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18736 من المركبات وخزانات الوقود، و2290 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.