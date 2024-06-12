بورصة موسكو توقف تداول الدولار واليورو إثر عقوبات أمريكية جديدة

أعلنت البورصة الرئيسية في روسيا، أنها تعتزم وقف التداول بالدولار الأمريكي واليورو بعد أن كشفت إدارة الرئيس جو بايدن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لمزيد من الإعاقة للحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البورصة الروسية قولها إنه اعتبارا من غد الموافق 13 يونيو، ستوقف بورصة موسكو التداول على العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، والأسهم وأسواق المال والعقود الآجلة للصكوك التي يتم تسويتها بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وتسعى السلطات الروسية إلى التخلى عن التعامل بالدولار واليورو، بوصفهما عملتين "سامتين"، على خلفية عقوبات العقوبات الغربية ضد موسكو.