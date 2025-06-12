 وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 2:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع اللبناني يؤكد ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 2:46 م

أكد وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، اليوم الخميس، ضرورة التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" من دون أي تعديل.

وزار الوزير منسى، مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان، والتقى القائد العام لليونيفيل أرولدو لازارو، بحضور عدد من ضباط يونيفيل والجيش اللبناني، وعٌقد اجتماع تم البحث خلاله في الإشكالات بين اليونيفيل والأهالي التي تكررت في بعض البلدات.

وأدان الوزير منسى، الاعتداءات على اليونيفيل التي تخدم العدو الإسرائيلي، مؤكّدا ضرورة التجديد لليونيفيل ولاية اليونيفيل من دون أي تعديل، وأمل أن تنجح الجهود بذلك.

وأشار إلى أن الهدف هو تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، وبدء عملية إعادة الإعمار.

وتكررت في الفترة الماضية حوادث اعتراض دوريات "اليونيفيل" من قبل الأهالي أثناء قيام دورياتها بمهامها في عدد من المناطق في جنوب لبنان بدون مرافقة الجيش اللبناني لها.

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