منظمة الصحة العالمية: متحور كورونا الجديد غير منتشر في ألمانيا

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا المنتشر عالميا، وخاصة في أجزاء من آسيا، لم ينتشر في ألمانيا حتى الآن.

واكتُشف المتحور، المعروف باسم "NB.1.8.1"، لأول مرة في يناير الماضي، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "متحور قيد المراقبة".

وفي ألمانيا، اكتُشف المتحور لأول مرة في نهاية مارس الماضي، ولم يظهر حتى الآن إلا بصورة متفرقة، بحسب معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المعهد: "لا يمكن استنتاج أي اتجاه تصاعدي هنا؛ فأعداد حالات كوفيد الحالية منخفضة، وبالتالي، فإن تسلسل العدوى أقل".

وقال ريتشارد نيهر عالم الفيزياء الحيوية بجامعة بازل: "انتشار هذا المتحور في ألمانيا يتوقف على كيفية تطور المتحورات الأخرى.. من المحتمل للغاية أن يسود متحور NB.1.8.1، ولكن من المرجح أن يكون تأثيره ضئيلا نسبيا".

وفي أحدث تقرير يغطي الأسبوع المنتهي في 8 يونيو الجاري، سجل معهد روبرت كوخ 698 حالة إصابة بكورونا - بزيادة طفيفة - لكن المعهد أشار إلى أن هذا العدد منخفض للغاية.. ومن المرجح أن العديد من الإصابات لا تُكتشف بسبب محدودية الاختبارات.

وأظهرت مراقبة مياه الصرف الصحي، زيادة طفيفة في مستويات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وإن كانت لا تزال منخفضة.

ووفقا لعالم الفيزياء الحيوية نيهر، تنحدر سلالة "NB.1.8.1" الجديدة من سلالة "XDV.1.5" السائدة في شرق آسيا.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية - نقلا عن الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - بأن السلالة الجديدة أصبحت المتحور السائد في الصين بحلول نهاية مايو الماضي.

وأشار نيهر، إلى أن "وتيرة انتشار هذا المتحور تتزايد مقارنةً بالمتحورات الأخرى".

وبالتالي يُعدّ "NB.1.8.1" أكثر قابلية للانتقال، بمعنى أن العدوى تُولّد عدوى ثانوية أكثر من السلالات الأخرى.