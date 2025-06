ماكرون يكشف عن رسالة الرئيس الفلسطيني إلى مؤتمر حل الدولتين: دعوة لإنهاء الحرب ونزع سلاح حماس

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الخميس، عن رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمزمع عقده في نيويورك بين 17و 20 يونيو، برئاسة السعودية وفرنسا.

وقال ماكرون، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن رسالة الرئيس الفلسطيني تمثل مسارًا نحو أفق السلام، يشمل: إدانة الإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، وإنهاء الحرب في غزة، والإصلاحات وإجراء الانتخابات، وتحقيق سلام عادل ودائم للجميع في المنطقة.

وذكر أن أبو مازن، جدد التأكيد في رسالته على التزام الشعب الفلسطيني بحل الدولتين، مؤكدًا أنها «التزامات ملموسة وغير مسبوقة تظهر رغبة حقيقية في المضي قدمًا».

ونشر النص الكامل للرسالة، والتي جاء فيها على لسان الرئيس الفلسطيني:

أود في البداية أن أعرب عن تقدير دولة فلسطين لقيادتكم في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني خطرًا وجوديًا؛ يهدد حياته وحقوقه الأساسية ووجوده على أرضه، وتتعرض فيه آفاق السلام في منطقتنا للخطر.

في الفترة التي تسبق عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى - ذي الأهمية الحاسمة - من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ستشاركون في رئاسته، أود أن أشارككم رؤيتنا والتزاماتنا وتوقعاتنا، فنحن نسعى معًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والصراع وتحقيق السلام في منطقتنا.

هناك درسٌ من التاريخ لا يُمكن تجاهله، وهو اليوم أوضح من أي وقت مضى، لن يُحل هذا الصراع بمزيد من الاحتلال أو مزيد من العنف والإرهاب، فالاستمرار في هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الدمار والخسائر.

وحده الحل السياسي المتجذر في العدالة والقانون الدولي، والقبول والاعتراف المتبادل، سيقود إلى مستقبلٍ مشرق للجميع.

ليس مقدرًا للشعب الفلسطيني أن يعيش تحت الاحتلال، كما أننا والإسرائيليون لسنا مقدرين للحرب. يمكننا أن نعيش في سلامٍ وأمن، جنبًا إلى جنب، إذا اتخذنا القرارات الصحيحة اليوم، وعلينا جميعًا اتخاذ الخطوات الجريئة وغير المسبوقة اللازمة التي تضعنا على هذا المسار.

إنني عازم على ضمان تحملنا لمسئولياتنا، وأعتمد على مساعدتكم لحشد المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته، ولضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها. وآمل أن يغتنم الشعب الإسرائيلي هذه الفرصة من أجل السلام.

الأولوية القصوى هي وقف إراقة الدماء في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر بشكل كامل، وإيصال الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والسجناء، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما يجب وضع حد فوري لتدمير إسرائيل لغزة، واقتلاع شعبنا وضم أرضنا.

