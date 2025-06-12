الصادرات البريطانية لأمريكا تشهد أكبر تراجع على الإطلاق جراء الرسوم الجمركية

شهدت صادرات السلع البريطانية، للولايات المتحدة في أبريل أكبر تراجع على الإطلاق منذ بدء التسجيلات في 1997 بعدما شن الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية العالمية.

وانخفضت شحنات السلع إلى الولايات المتحدة بما في ذلك المعادن الثمينة بواقع ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) من مارس، وهو ما قال مكتب الإحصاء الوطني، إنه "من المرجح مرتبط بتنفيذ الرسوم الجمركية على السلع المصدرة للولايات المتحدة".

وأسفر هذا عن تسجيل المبيعات للولايات المتحدة 4.1 مليار جنيه إسترليني وهو الأدنى منذ فبراير 2022.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن ترامب فرض على المملكة المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على كل السلع في "يوم ترامب للتحرير" في الثاني من أبريل.

وكانت واردات الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع غير السيارات، عرضة لرسوم أعلى نسبتها 25%.

وانخفضت صادرات أغلب السلع إلى الولايات المتحدة في أبريل، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

وتراجعت صادرات الآلات ومعدات النقل بواقع 800 مليون جنيه إسترليني؛ بسبب تراجع في شحنات السيارات.

وانخفضت الصادرات الكيميائية بواقع 300 مليون جنيه.

وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة بواقع 400 مليون جنيه إلى 4.7 مليار جنيه.

وأبرمت المملكة المتحدة، اتفاقا مع الولايات المتحدة في الثامن من مايو الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية على السيارات، وإزالتها من على الألومنيوم والصلب ولكن النظام الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد.