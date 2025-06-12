محافظ بورسعيد يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، مع مديري المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بأعمال رفع كفاءة المدارس خلال فترة الصيف، وللاطلاع على خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام، وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، ومدير الإدارات التعليمية ومديري المدارس.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بسرعة وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بجميع المدارس التي تحتاج للتطوير، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال في موعد أقصاه 20 أغسطس المقبل استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتجديد، والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

ونوه محافظ بورسعيد، بتكثيف الإجراءات الأمنية والاستعدادات الفنية والتنظيمية المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان انتظام وسير الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة.

من جانبه وجه مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل وتقديمه جميع التيسيرات اللازمة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية بالمحافظة.

كما أعرب عن شكره لجميع الجهات المعنية على جهودها وتعاونها في إنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة.

واختتم المحافظ، الاجتماع بالتأكيد على أهمية الانتهاء من كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في أسرع وقت بما يضمن سير الامتحانات بانضباط، وانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.