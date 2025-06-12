صحة مطروح: اعتماد قسم جراحة العظام بمستشفى مرسى مطروح العام ببرنامج البورد المصري

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمطروح، اعتماد قسم جراحة العظام بمستشفى مطروح العام ببرنامج البورد المصري، وذلك بعد الوقوف على مستوى التجهيزات بالمستشفى، وعقب مراجعة جميع المعايير والشروط ومطابقتها للبرنامج وافقت اللجنة على اعتماد القسم.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح؛ في بيان اليوم الخميس، أنه تم اعتماد المدربين وجارٍ إدراج المستشفى ضمن قاعدة بيانات المستشفيات المعتمدة للبورد المصري.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصحة2030، وتوجيهات القيادة السياسية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وبتوفير الرعاية الطبية اللائقة لمتلقي الخدمة الطبية بالمحافظة في المجالات الطبية المختلفة.

وأشارت إلى أن هذا القسم هو القسم الثاني عشر بعد أقسام "الجراحة والباطنة والأطفال والأنف والأذن، والرعاية المركزة وأمراض الكلى والتخدير والأشعة التشخيصية، وطب الأسرة ونساء وتوليد واستقبال طوارئ"، ببرنامج البورد المصري بمستشفيات ووحدات محافظة مطروح.

ولفتت إلى أنه سيساهم في توافر أطباء مدربين ومتطلعين على كل ما هو جديد في التخصصات المختلفة، وسيسهم ذلك بالنفع على متلقي الخدمة الطبية من أبناء محافظة مطروح على يد مجموعة من الأساتذة والاستشاريين من الأطباء المدربين على أحدث الأساليب العلاجية كل في مجاله.