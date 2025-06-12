نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين أمريكيين ومصدر مطلع قولهم إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف حذر سرًا كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي من أن إيران قد ترد ردًا يتسبب في خسائر فادحة حال قصفت إسرائيل منشآتهم النووية.

- ضربة إيرانية بأضرار جسيمة

وأضاف "أكسيوس" أنه مع استعداد إسرائيل لتوجيه ضربة ضد إيران حال فشل المساعي الدبلوماسي لويتكوف نهاية هذا الأسبوع، دق مبعوث ترامب ناقوس الخطر بشأن ما قد يحدث لاحقًا، وحذر من أن "انتقام إيران قد يفوق (قدرات) دفاعات إسرائيل ويتسبب في أضرار جسيمة".

كما تعهدت إيران بضرب أهداف أمريكية في المنطقة في حال وقوع هجوم على مواقعها النووية. وتعمل الولايات المتحدة على سحب دبلوماسييها وعائلات الجنود الذين قد يتعرضون للخطر.

وقال مسئولون إسرائيليون إن الجيش في حالة تأهب قصوى. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيام بخطوته.

- اجتماع مغلق عن إيران

والخميس الماضي، عقد ويتكوف اجتماعا مغلقا بشأن إيران مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، حيث أخبرهم بأن شن إسرائيل لضربات عسكرية مطروح حال عدم التوصل لاتفاق. وبعد ذلك، بحسب "أكسيوس"، تحدث عن القدرات الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية.

وقالت مصادر لـ"أكسيوس" إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية لن تتمكن من التعامل مع رد إيراني يتضمن مئات الصواريخ.

وقال ويتكوف، إن هجوما مماثلا يمكن أن يتسبب في خسائر فادحة وأضرار جسيمة. كما أثار ويتكوف المخاوف بشأن ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية خلال خطاب في نيويورك، أمس الأربعاء، حيث وصفها بأنها "تهديد وجودي كبير" لإسرائيل كما قدرات إيران النووية.

وبحسب تقديرات للمخابرات الأمريكية، تمتلك إيران 2000 صاروخ باليستي برؤس حربية يمكنها حمل 2000 رطل من المواد المتفجرة أو أكثر. ويضع ذلك إسرائيل في مرمى العديد من تلك الصواريخ.

ونقل "أكسيوس" عن مسئول أمريكي قوله إنه منذ الهجوم الصاروخي الإيراني السابق على إسرائيل في أكتوبر عام 2024، زادت إيران إنتاج الصواريخ الباليستية بشكل كبير إلى حوالي 50 في الشهر.

وأشار المسئول إلى أن هدف إيران يتمثل في إنتاج صواريخ باليستية أكثر من عدد الأنظمة الاعتراضية التي تملكها إسرائيل