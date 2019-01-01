 الأسطول الأمريكي الخامس: نعمل مع البحرية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة - بوابة الشروق
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الأسطول الأمريكي الخامس: نعمل مع البحرية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 12 يوليه 2019 - 7:54 م | آخر تحديث : الجمعة 12 يوليه 2019 - 7:54 م

أكد الأسطول الأمريكي الخامس، أنه "يعمل عن كثب" مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة، وذلك بعد يوم من محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة "بي.بي" خلال مرورها بمضيق هرمز.

وقال قائد الأسطول جيم مالوي - في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الجمعة - إن "الأسطول الأمريكي الخامس أُحيط علمًا بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتدج يوم العاشر من يوليو الجاري قرب مضيق هرمز".

من جهته، قال الجنرال مارك ميلي المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن للولايات المتحدة "دورًا حاسمًا" في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف "بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري".

وأضاف خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "أعتقد أن ذلك سيتبلور في الأسبوعين المقبلين".

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