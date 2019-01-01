مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف بشرق أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول اليوم الجمعة إن ستة أشخاص، على الاقل، لقوا حتفهم في هجوم انتحاري استهدف حفل زفاف شرقي البلاد.

وأضاف المتحدث باسم إقليم ننكرهار إن 15 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع بمنطقة "باشيراجام" في الإقليم.

وأوضح المتحدث عطاء الله خوجياني أن الانتحاري منفذ الهجوم استهدف حفل زفاف ابن شقيق قائد مليشيا موالية للحكومة ومعروف باسم "مالك تور".

وكان أحد أبناء تور من بين هؤلاء القتلى حسب خوجياني.

وتابع خوجياني أن المهاجم كان مراهقا من إقليم أوروزجان جنوب البلاد، طبقا لتحقيق أولي.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ونفت طالبان تورطها فيه.

وفي الوقت نفسه، قُتل 13 فردا على الأقل من الجيش الأفغاني في هجوم شنته حركة طالبان في إقليم فارياب، طبقا لما ذكره أعضاء من المجلس الإقليمي. وأصيب 11 شخصا آخرون.

وذكر مسؤولون أن الحادث وقع عندما كان الجنود نائمين داخل مسجد في المنطقة.

وتشن حركة طالبان وقوات موالية للحكومة هجمات ضد بعضها البعض بشكل شبه يومي وسط محادثات بين الحركة والولايات المتحدة عقدت أخر جولة منها في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي للتوصل لتسوية سياسية.