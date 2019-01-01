الحشد الشعبي العراقي يعلن نجاح العملية الأمنية شمال شرقي ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، نجاح عملية تفتيش ناحية امام ويس والمناطق المحاذية لها شمال شرقي المحافظة، فيما أكد أن العملية حققت نتائج مهمة.

وقال الموسوي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة: "إن العملية المشتركة بين الوية الحشد الشعبي 24 و23 و 110 و20، و33، 4 وقوات الجيش التي انطلقت صباح اليوم، من عدة محاور انجزت اهدافها بوقت قياسي"، مضيفًا أن العملية أسفرت عن رفع ١٨ عبوة ناسفة وتفكيك ٣ عبوات وتدمير ٦ مضافات تحتوي على مواد غذائية وأعتدة مختلفة وأجهزة اتصالات ومواد كهربائية وصواعق تفجير وبدلات عسكرية وكتب تكفيرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البيان، أن الحشد والجيش تمكنا من العثور على ٧ أحزمة ناسفة و5 دراجات نارية بعضها كانت مفخخة، مشيدًا بالتنسيق العالي بين قوات الحشد والقوات الأمنية والجهد الاستخباراتي الدقيق في إنجاح العملية الأمينة.

وكان الحشد الشعبي والجيش قد أطلقا، في وقت سابق اليوم، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لتنظيم داعش.