روسيا: السجن لعناصر طاجيك من داعش بسبب اتهامات بالإرهاب

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أصدرت محكمة روسية أحكاما طويلة بالسجن بحق سبعة أعضاء من تنظيم داعش من طاجيكستان اليوم الجمعة على خلفية محاولتهم إخراج قطار فائق السرعة عن القضبان.

وأصدرت محكمة موسكو العسكرية أحكاما بالسجن بحق المدعي عليهم، جميعهم من جمهورية طاجيكستان السوفيتية سابقا، تتراوح بين 15 و 21 عاما.

وكانت المجموعة حاولت إخراج قطار عن القضبان أثناء رحلة بين أكبر مدينتين روسيتين، موسكو وسانت بطرسبرج، في عام 2017، حسبما ذكرت وكالة المعلومات القانونية الروسية (رابسي)، وهي منفذ إعلامي حكومي.

وقال التقرير إن المحاولة سببت خسائر بالقطار تعادل قيمتها نحو مليون دولار.

جدير بالذكر أن روسيا حليف رئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وسعى جيشها للقضاء على داعش في سورية في السنوات الاخيرة.

وأدى تراجع وجود تنظيم داعش في سورية والعراق المجاورة إلى مخاوف في روسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفيتي السابق من أن يجلب المتطرفون العائدون الحرب معهم.