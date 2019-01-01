روسيا تؤكد تسليم أجزاء من منظومة «إس-400» الدفاعية إلى تركيا -فيديو

أكدت الحكومة الروسية أنها بدأت شحن الدفعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي المتقدمة "إس-400" إلى تركيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقالت الهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني في روسيا في بيان أوردته روسيا اليوم، اليوم الجمعة، إنها "تؤكد حقيقة بدء توريد منظومة إس-400 إلى تركيا."

وأضاف البيان: "عملية التسليم تتم وفقا للمواعيد المتفق عليها."

وعرضت فضائية روسيا اليوم، لحظة وصول الدفعة الأولى من المنظومة.

وكانت وزارة الدفاع في تركيا أعلنت في وقت سابق اليوم وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة "إس-400" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

وقال البيان: "في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين (التركي والروسي)، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة "مرتد" الجوية بالعاصمة أنقرة، اعتبارا من 12 يوليو 2019 ".