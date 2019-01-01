الرئيس السوري يبحث مع مسؤولين روس مستجدات الحرب على الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة في دمشق، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، مستجدات الحرب على الإرهاب، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه جرى -خلال اللقاء- بحث الجهود المتواصلة لإحراز التقدم على المسار السياسي خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها والمراحل المهمة التي وصلت إليها، حيث كان هناك اتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثف من قبل الجانبين حول الخطوات التالية وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سوريا بوضع العراقيل أمام هذه العملية.

كما تطرق اللقاء إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي انطلقت من إدلب ضد المناطق الآمنة المحيطة بها، حيث أكد الجانب الروسي دعمه للجيش العربي السوري في رده على هذه الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة المتمركزة في إدلب، مجددا موقف موسكو المؤيد لحق سوريا في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها وتطهيرها بشكل كامل من الإرهاب.