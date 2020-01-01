بهاء أبو شقة: لم أشهد على أرض الواقع أي دعم من الدولة لـ«مستقبل وطن»

قال المستشار بهاءالدين أبو شقة، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إنه سبق وطالب بتفعيل المادة 5 من الدستور والتي تنص على «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور».

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء السبت، أن حزب الوفد كان لاعبا في الحياة السياسية المصرية بقوة، ويحاول دائما نقل نبض الشارع، وترسيخ ديمقراطية حقيقية في مصر عن طريق انتخاب برلمان توافقي يشكل القوى السياسية كافة.

وذكر أن حزب مستقبل وطن، يتعرض لشائعات بشأن تنسيقه مع أجهزة الدولة، مضيفًا: «لم أر على أرض الواقع تدخلا من الدولة مع حزب مستقبل وطن».

وأكد أنه كممثل لحزب الوفد، سيتصدى لأي دعم من الدولة لحزب مستقبل وطن، متابعا: «لدينا كحزب الوفد لجان وأمانات في كل القرى والمراكز، ولم يتم رصد تدخل من الدولة لهذا الحزب في أي موقع بمصر».

وأشار إلى تلقي حزب الوفد دعوة النقاش مع الأحزاب تحت رعاية حزب مستقبل وطن، واصفا المناقشات بـ«المثمرة».

وعن عدم احتضان حزب الوفد لنقاشات الأحزاب بدلا من حزب مستقبل وطن، قال: «القوي لا يحتاج لإبراز قوته أو الإعلان عنها.. فالقوي يؤدي عمله مراعاة لمصلحة الوطن».