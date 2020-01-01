 ترامب يرتدي الكمامة علنا لأول مرة منذ بداية الجائحة - بوابة الشروق
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ترامب يرتدي الكمامة علنا لأول مرة منذ بداية الجائحة


نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 7:04 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 7:04 ص

(د ب أ)

ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة أثناء زيارة إلى مستشفى عسكري يوم السبت، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها علنا الرئيس الأمريكي الكمامة التي أوصى بها مسؤولو الصحة كإجراء وقائي ضد الانتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ترامب بمروحية إلى المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد في ضواحي واشنطن لمقابلة الجنود المصابين ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى كوفيد-19. وأثناء مغادرته البيت الأبيض، قال للصحفيين: "عندما تكون في المستشفى، خاصة ... فإنه من المتوقع ارتداء كمامة".

وكان ترامب يرتدي كمامة في رواق والتر ريد عندما بدأ زيارته. ولم يكن يرتديها عندما ترجل من المروحية داخل المنشأة.

وتأخر الرئيس الأمريكي في ارتداء الكمامة أثناء الجائحة التي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أذار/مارس وأصاب أكثر من 2ر3 مليون شخص وقتل ما لا يقل عن 134 ألف شخص.


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