وزير الأوقاف يشيد بأداء مديريتي الفيوم والبحيرة في مشروع صكوك الأضاحي

أشاد وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، بجهود مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة مديريتي الفيوم والبحيرة في تحصيل صكوك الأضاحي .



وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم ،إن مديريتي أوقاف الفيوم والبحيرة حققتا الـ 500 صك الأولى في صكوك مشروع أضاحي الأوقاف.



وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، لافتًا إلى أهمية قيام المديريتين المذكورتين بإرسال الكشوف الخاصة بالصكوك.