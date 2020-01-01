بدء التصويت في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في بولندا اليوم

بدأ الناخبون في بولندا في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة بين الرئيس الحالي أدريه دودا ومنافسه عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي.

ويحق لنحو 30 مليون مواطن التصويت في جولة الاعادة، ومن بينهم أكثر من نصف مليون خارج بولندا. وسوف يقوم الكثير من الناخبين بالتصويت عبر البريد بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وشوهدت طوابير من الناخبين خارج مراكز الاقتراع في عدة مدن بولندية، وبحلول منتصف اليوم، كان نحو ربع الناخبين (7ر24%) قد أدلوا بأصواتهم، وهى نسبة أعلى قليلا من النسبة التي تم تسجيلها خلال نفس الوقت في الجولة الأولى من الانتخابات منذ أسبوعين.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 28 يونيو الماضي 5ر64%، وهى أعلى نسبة منذ 25 عاما.

وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش)، وسوف يتم تنظيمه بالتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجرى وضع قيود على عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول مراكز الاقتراع، ويتعين على الناخبين الالتزام بتباعد اجتماعي لمسافة مترين وارتداء الكمامات.

وسوف تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث من المتوقع نشر نتائج استطلاعات الرأي لدى الخروج في هذا الوقت.

ومن غير المتوقع صدور النتائج الرسمية حتى مساء غد الاثنين.