 «أبو شقة»: مجلس النواب الحالي اتسم بالديمقراطية.. والحصانة ليست لشخص النائب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«أبو شقة»: مجلس النواب الحالي اتسم بالديمقراطية.. والحصانة ليست لشخص النائب

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 6:34 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 6:34 ص

قال المستشار بهاءالدين أبو شقة، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إن جلسات مجلس النواب الحالي، شهدت ديمقراطية في النقاش وسماع الرأي والرأي الآخر.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء السبت، أن المعارضة الوطنية تستلزم عرض التحفظات بشكل بنّاء يراعي المصلحة العامة، رافضا ما أسماه «تصيد الأخطاء».

وتابع: «استمعنا إلى الأحزاب كافة، وأعتبر أن المجلس اتسم بالديمقراطية وهي الاستماع للرأي والرأي الآخر ثم الالتزام بالأغلبية».

وفيما يتعلق بعدم رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالسب والقذف، أوضح أن الحصانة لا تحمي شخص معين، ولكنها إجراء ورفعها يتطلب أدلة واضحة، وعدم وجود ما أسماه «تشابك» في البلاغات.


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