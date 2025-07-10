مسئول إسرائيلي: استئناف الحرب بعد الهدنة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

قال مسئول إسرائيلي بارز، طلب عدم كشف هويته، إن إسرائيل ستستأنف حرب غزة بعد هدنة الـ60 يوما المقترحة، إذا رفضت حركة حماس نزع سلاحها.



وأوضح المسئول، أمس الأربعاء، أن إسرائيل وحماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.



وأضاف المسئول، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة نزع سلاحها.



وأوضح المسئول الإسرائيلي أنه "إذا رفضت حماس ذلك فإننا سنمضي في العمليات العسكرية".



ويوم الثلاثاء، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو للمرة الثانية في غضون يومين، لمناقشة الوضع في غزة.



وأشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد مرور 21 شهرا على اندلاع الحرب.



وسبق أن توقع ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مما أثار تكهنات حول إعلان محتمل قبل مغادرة نتنياهو إلى إسرائيل، الخميس.



من جانبه، ذكر مصدر مطلع على رؤية حماس أن 4 أيام من المحادثات في الدوحة لم تسفر عن أي تقدم كبير في نقاط رئيسية عالقة.



ورفض المسئول الإسرائيلي، الذي تحدث لصحفيين في واشنطن، الإدلاء بتفاصيل عن المفاوضات.



وقال ويتكوف للصحفيين في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء، إن الاتفاق المتوقع سيشمل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء وتسليم رفات 9 آخرين.